Тренерский штаб сборной Франции во главе с Дидье Дешамом назвал имена одиннадцати игроков национальной команды, которые с первых минут появятся на поле арены Лужники в финальном матче чемпионата мира против хорватов. Лидеры трехцветных Анутан Гризманн и Килиан Мбаппе поведут за собой партнеров.

Тренерский штаб сборной Франции во главе с Дидье Дешамом назвал имена одиннадцати игроков национальной команды, которые с первых минут появятся на поле арены "Лужники" в финальном матче чемпионата мира против хорватов. Лидеры "трехцветных" Анутан Гризманн и Килиан Мбаппе поведут за собой партнеров.Помимо них в стартовый состав попали Уго Льорис, Бенжамен Павар, Рафаэль Варан, Самюэль Юмтити, Лукас Эрнандес, Н'Голо Канте, Поль Погба, Блез Матюиди и Оливье Жиру.Напомним, что финал состоится 15 июля и начнется в 18:00 по московскому времени. Телеканал "Россия 1" и сайт 33Live.RuRu покажут игру в прямом эфире.