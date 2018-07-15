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<a href="http://33live.ru/novosti/15-07-2018-futbolistam-francii-vruchili-kubok-mira-i-zolotye-medali.html" target="_blank">Футболистам Франции вручили кубок мира и золотые медали</a> - После финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии (4:2) состоялась церемония награждения победителей. Президент ФИФА Джанни Инфантино вручил французам трофей Кубка мира.