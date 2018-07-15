Российско-швейцарская команда Katusha-Alpecin, участвующая в многодневной велогонке Тур де Франс, понесла новую серьезную потерю: немецкий гонщик Тони Мартин снялся с Большой петли из-за травмы. Спортсмен упал за 15 км до финиша 8-го этапа гонки.

Российско-швейцарская команда Katusha-Alpecin, участвующая в многодневной велогонке "Тур де Франс", понесла новую серьезную потерю: немецкий гонщик Тони Мартин снялся с "Большой петли" из-за травмы. Спортсмен упал за 15 км до финиша 8-го этапа гонки.#TDF2018 Unfortunately @tonymartin85 won‘t start tomorrow in stage 9. A spinal fracture (vertebral compression fracture) makes it impossible to continue @LeTour. Speedy recovery, #panzerwagen! #raceasafamily— Team KATUSHA ALPECIN (@katushacycling) 14 июля 2018 г.Немец смог завершить этап, но после его окончания был доставлен в больницу. Медицинское обследование выявило у гонщика компрессионный перелом позвоночника. Мартин стал уже вторым гонщиком Katusha-Alpecin, сошедшим с "Тура-2018". После пятого этапа с гонки снялся хорват Роберт Кишерловски.