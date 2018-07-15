Организаторы чемпионата мира по футболу в России вручили индивидуальные призы в разных категориях. Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий сборной Англии Харри Кейн, забивший шесть мячей. Среди вратарей не было равных голкиперу сборной Бельгии Тибо Куртуа.

Организаторы чемпионата мира по футболу в России вручили индивидуальные призы в разных категориях. Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий сборной Англии Харри Кейн, забивший шесть мячей. Среди вратарей не было равных голкиперу сборной Бельгии Тибо Куртуа.Ранее стало известно, что обладателем "Золотой бутсы" оказался хорватский полузащитник Лука Модрич. Эта награда вручается лучшему футболисту чемпионата мира.Лучшим молодым игроком был признан французский форвард Килиан Мбаппе, забивший на турнире четыре мяча.