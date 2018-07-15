Один из самых титулованных бойцов смешанных единоборств, ирландец Конор Макгрегор прилетел в Москву на финал чемпионата мира по футболу. Вместе с Владимиром Путиным он наблюдает за игрой французов и хорватов в ложе для высоких гостей московского стадиона Лужники.

Один из самых титулованных бойцовсмешанных единоборств, ирландец Конор Макгрегор прилетел в Москву на финалчемпионата мира по футболу. Вместе с Владимиром Путиным он наблюдает за игрой французови хорватов в ложе для высоких гостей московского стадиона "Лужники".Помимо футбола, у Макгрегоранасыщенная программа в столице. Он прилетел сюда по приглашению ВладимираПутина, с которым обсудит популяризацию и развитие ММА в России.Прославленныйбоец также посетит магазины, планирует заглянуть в ЦУМ и провести вечер в одномиз московских ресторанов.Макрегор хорошо относится кРоссии и россиянам. Он не раз уважительно отзывался и о президенте нашейстраны."Я обожаю Путина, он крутой мужик. Я знаю, что русские – сильныелюди, они чуют подвох за милю. Путин тоже это чует, поэтому он управляет своейстраной. Еще я знаю, что он большой поклонник ММА и единоборств, поэтому Россияодна из ведущих стран в мире, если не ведущая", – сказал недавно боец.А сегодня, в день финальногоматча чемпионата мира на его страничке в Instagram появился ролик, в которомМакрегор вместе с еще одним бойцом ММА Артемом Лобовым едут в автомобиле, азатем в сопровождении многочисленной охраны, ирландец идет по некоемужилому сектору, окруженному многочисленными деревьями.При этом подписал ролик Макгрегорвполне однозначно: "Моя российская резиденция обретает форму". Егоподписчики сразу же предположили, что боец собирается прикупить в России недвижимость.Видео посмотрели уже более двух миллионов человек.Конор Энтони Макгрегор – ирландский боец смешанных боевых искусств, выступавший также в профессиональном боксе. Занимает вторую строчку официальногорейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории. Рейтинг Sherdog ставитМакгрегора на первое место в полулегком весе. Накануне, 15 июля Макрегоротметил свое 30-летие.