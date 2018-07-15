Один из самых титулованных бойцов
смешанных единоборств, ирландец Конор Макгрегор прилетел в Москву на финал
чемпионата мира по футболу. Вместе с Владимиром Путиным он наблюдает за игрой французов
и хорватов в ложе для высоких гостей московского стадиона Лужники.
Один из самых титулованных бойцов
смешанных единоборств, ирландец Конор Макгрегор прилетел в Москву на финал
чемпионата мира по футболу. Вместе с Владимиром Путиным он наблюдает за игрой французов
и хорватов в ложе для высоких гостей московского стадиона "Лужники".
Помимо футбола, у Макгрегора
насыщенная программа в столице. Он прилетел сюда по приглашению Владимира
Путина, с которым обсудит популяризацию и развитие ММА в России.
Прославленный
боец также посетит магазины, планирует заглянуть в ЦУМ и провести вечер в одном
из московских ресторанов.
Макрегор хорошо относится к
России и россиянам. Он не раз уважительно отзывался и о президенте нашей
страны.
"Я обожаю Путина, он крутой мужик. Я знаю, что русские – сильные
люди, они чуют подвох за милю. Путин тоже это чует, поэтому он управляет своей
страной. Еще я знаю, что он большой поклонник ММА и единоборств, поэтому Россия
одна из ведущих стран в мире, если не ведущая", – сказал недавно боец.
А сегодня, в день финального
матча чемпионата мира на его страничке в Instagram появился ролик, в котором
Макрегор вместе с еще одним бойцом ММА Артемом Лобовым едут в автомобиле, а
затем в сопровождении многочисленной охраны, ирландец идет по некоему
жилому сектору, окруженному многочисленными деревьями.
При этом подписал ролик Макгрегор
вполне однозначно: "Моя российская резиденция обретает форму". Его
подписчики сразу же предположили, что боец собирается прикупить в России недвижимость.
Видео посмотрели уже более двух миллионов человек.
Конор Энтони Макгрегор – ирландский боец смешанных боевых искусств, выступавший также в профессиональном боксе. Занимает вторую строчку официального
рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории. Рейтинг Sherdog ставит
Макгрегора на первое место в полулегком весе. Накануне, 15 июля Макрегор
отметил свое 30-летие.