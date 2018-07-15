В происшествии никто не пострадал

В происшествии никто не пострадалКрыша жилого дома обрушилась в городе Струнино Владимирской области, сообщает сайт издания .Инцидент произошел в двухэтажном деревянном доме на улице Кирова, 1. По информации газеты, в подъезде дома на втором этаже обвалилась сгнившая балка, в результате в крыше появилась дыра. Никто из жильцов не пострадал.По данным СМИ, дом еще пять лет назад признали ветхим и аварийным. Расселить его собираются в августе этого года. Как сообщили местные власти, в доме живут три семьи, еще одна семья прописана там, но фактически не проживает. Жильцы дома отказались переезжать в пункт временного размещения. Спасатели утверждают, что угрозы для их проживания до момента расселения нет.В Струнино около 70 многоквартирных домов нуждаются в расселении. На улице Кирова, где произошел инцидент, почти каждый второй дом аварийный или ветхий, отмечает газета.Всего в Александровском районе по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда до 2022 года планируют расселить 31 дом. Району выделят на это более 593 миллионов рублей.