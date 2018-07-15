Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит приехали в Москву на финал чемпионата мира по футболу.

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит приехали в Москву на финал чемпионата мира по футболу. Сборная Франции играет с командой Хорватии на стадионе "Лужники".Перед матчем чету Макрон принял президент России Владимир Путин. Российский лидер подарил супруге французского президента букет из пионов и роз, пишет РИА Новости. Перед разговором с президентом Франции Путин неформально побеседовал с Бриджит. В Кремле рассчитывают, что президент Франции проинформирует Путина об итогах недавнего саммита НАТО и развитии российско-французских отношений.Эммануэль Макрон уже второй раз за месяц приезжает в Россию, чтобы поддержать национальную сборную.