Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал вторым в истории финалов чемпионата мира игроком до 20 лет, кому удавалось отличиться в решающем матче турнира. До него это сделал лишь великий бразилец Пеле. В финале мирового первенства 1958 года он в возрасте 17 лет оформил дубль в ворота шведов.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал вторым в истории финалов чемпионата мира игроком до 20 лет, кому удавалось отличиться в решающем матче турнира. До него это сделал лишь великий бразилец Пеле. В финале мирового первенства 1958 года он в возрасте 17 лет оформил дубль в ворота шведов.Сборная Франции победила хорватов со счетом 4:2. Мбаппе забил четвертый гол "трехцветных" в этой встрече. Французы стали двукратными чемпионами мира.19-летний Килиан Мбаппе отметился на турнире четырьмя забитыми мячами.