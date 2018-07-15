В городе Черняховске Калининградской области молния ударила в жилой дом довоенной постройки.

В городе Черняховске Калининградской области молния ударила в жилой дом довоенной постройки. Электропроводку старого здания замкнуло, и крыша загорелась, пишет ТАСС.Дома нанесен серьезный ущерб, и для проживания он уже не пригоден. Жильцов планируют расселить в резервном фонде, сообщил глава администрации городского округа Сергей Булычев.Спасатели успели эвакуировать 40 человек, прежде чем на втором этаже дома взорвался газовый баллон. Всего из огня спаслись 40 человек.