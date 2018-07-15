Во Франции завершился девятый этап знаменитой многодневной велогонки Тур де Франс. Спортсменам предстояло преодолеть 156,5 километров. Немецкий велогонщик Джон Дегенкольб, представляющий команду Trek-Segafredo, первым преодолел эту дистанцию за 3 часа 24 минуты 26 секунд.

Во Франции завершился девятый этап знаменитой многодневной велогонки "Тур де Франс". Спортсменам предстояло преодолеть 156,5 километров. Немецкий велогонщик Джон Дегенкольб, представляющий команду Trek-Segafredo, первым преодолел эту дистанцию за 3 часа 24 минуты 26 секунд.Следом за ним к финишу прибыл бельгиец Грег ван Авермат (BMC). В тройку призеров попал его соотечественник Ив Лампер (Quick — Step Floors)​​​. Представитель России Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) оказался на 29-м месте, отстав от победителя на 27 секунд.Бельгийский велогонщик Ван Авермат сохранил лидерство в генеральной квалификации. Вторым идет британец Герайнт Томас (отставание 43 секунды). Филипп Жильбер из Бельгии расположился на третьей строчке (+44 секунды).Десятый этап многодневной велогонки "Тур де Франс" состоится 17 июля. Спортсмены будут соревноваться на дистанции 158,5 км.