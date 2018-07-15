На центральном корте Всеанглийского лаун-теннисного клуба в пригороде Лондона Уимблдоне завершился финальный матч третьего в сезоне турнира теннисного Большого шлема. Серб Новак Джокович одолел молодого спортсмена из ЮАР Кевина Андерсона.

На центральном корте Всеанглийского лаун-теннисного клуба в пригороде Лондона Уимблдоне завершился финальный матч третьего в сезоне турнира теннисного "Большого шлема". Серб Новак Джокович одолел молодого спортсмена из ЮАР Кевина Андерсона.Поначалу матч у южноафриканца откровенно не получался: серб выиграл два сета "в одну калитку" – 6:2, 6:2. Казалось, на состоянии Андерсона сказалась усталость от полуфинала, в котором он играл с американцем Джоном Изнером более 6 часов. Впрочем, Джокович в 1/2 финала также провел на корте более 5 часов против испанца Рафаэля Надаля.Но в третьей партии теннисист из ЮАР завязал борьбу, заставив нервничать поклонников Джоковича. В этом сете соперники брали свои подачи и довели игру до тай-брейка. В нем сильнее оказался опытный серб – 7:6 (7:3).В итоге опыт Джоковича оказался сильнее настроя дебютанта финалов "Большого шлема". Успех теннисиста из Сербии стал 13-м для него на столь высоком уровне. Чемпионом Уимблдона Новак становится в четвертый раз. Ранее он выигрывал титул в пригороде Лондона в 2011, 2014 и 2015 годах.