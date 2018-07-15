Сотрудники полиции проверяют информацию о ДТП с участием автобуса с паломниками под Екатеринбургом. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В социальных сетях появилось сообщение об аварии под Екатеринбургом с участием "Камаза" и автобуса с паломниками, полиция проверяет информацию. Паломники ехали на крестный ход, который возглавит патриарх Московский и Всея Руси Кирилл (в городе проходят "Царские дни", посвященные 100-летию со дня гибели Николая II и его семьи).Пользователи писали, что авария произошла на пятидесятом километре Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги, передает ТАСС.