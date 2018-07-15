Автобус, следовавший в Барнаул, вспыхнул прямо на ходу – люди были вынуждены экстренно покинуть салон горящей машины. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, однако некоторые пассажиры лишились багажа.

Междугородний автобус, следовавший в Барнаул из населенного пункта Завьялово так и не добрался до пункта назначения – инцидент, произошедший на трассе в воскресенье, 15 июля, сняли на видео очевидцы.Прямо на ходу в задней части автобуса произошло возгорание. После остановки пассажиры были вынуждены экстренно покинуть салон транспортного средства и отойти подальше от полыхающей машины и расходившегося вокруг черного дыма.Как утверждают очевидцы, в результате ЧП никто не пострадал – люди успели своевременно эвакуироваться, однако некоторые пассажиры лишились вещей.Автобус сгорел полностью и восстановлению не подлежит.