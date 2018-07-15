В подмосковном гольф-клубе Agalarov Estate, который принадлежит семье Эмина Агаларова, состоялась свадьба певца с моделью из Саранска Аленой Гавриловой. Влюбленные не стали привлекать к торжеству повышенное внимание СМИ, однако светских хроникерам удалось узнать подробности восхитительной церемонии бракосочетания и последующего праздника.

В подмосковном гольф-клубе Agalarov Estate, который принадлежит семье Эмина Агаларова, состоялась свадьба певца с моделью из Саранска Аленой Гавриловой. Влюбленные не стали привлекать к торжеству повышенное внимание СМИ, однако светских хроникерам удалось узнать подробности восхитительной церемонии бракосочетания и последующего праздника.Эмин Агаларов и Алена Гаврилова не стали превращать свою свадьбу в шоу. которое бы транслировалось на всю Россию. Отмечается, что на торжество пригласили только самых близких друзей, среди которых было много представителей музыкального мира – Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Александр Серов, Зара и Тимати.Честь провести церемонию выпала Андрею Малахову. Именно он объявил новобрачных мужем и женой. К слову, в своей авторской колонке в журнале StarHit ведущий успел анонсировать свадьбу. Он отметил, что "свадьба будет неброской", а медовый месяц Эмин Агаларов, с большой долей вероятности, проведет в рабочих заботах о фестивале "Жара".Свадьба действительно оказалась неброской, без огромного количества гостей и сотен журналистов, ловящих каждое движение молодоженов. Однако устроителям праздника удалось добиться главного – создать изящную атмосферу на свадьбе.Добиться этого удалось благодаря вдумчивому использованию белого цвета – лучшие декораторы украсили место церемонии белоснежными розами и пионами. О том, как выглядела свадьба, позволяют судить многочисленные фотографии и видео, опубликованные гостями торжества в Сети.Жена Эмина Агаларова Алена Гаврилова родилась в Саранске. Еще до выпуска из средней школы она победила в городском конкурсе красоты, а затем была признана самой красивой девушкой республики Мордовия. В итоге она оказалась в числе финалисток конкурса "Мисс Россия" 2004 года.Алена Гаврилова состояла в гражданском браке с миллиардером Рустамом Тарико и родила ему ребенка, однако официально они так и не оформили своих отношений. Эмин Агаларов был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой. В этом браке родились два ребенка. Однако в мае 2015 года супруги объявили о расставании.