По ходатайству следственных органов Следственного комитета России по Орловской области cуд арестовал четверых подозреваемых в похищении владельца агрохолдинга Орловская Нива Сергея Будагова. Их задержали 13 июля в ходе спецоперации правоохранителей в Чернском районе Тульской области.

По ходатайству следственных органов Следственного комитета России по Орловской области cуд арестовал четверых подозреваемых в похищении владельца агрохолдинга "Орловская Нива" Сергея Будагова. Подозреваемых, ранее уже судимых, задержали 13 июля в ходе спецоперации правоохранителей в Чернском районе Тульской области. В ближайшее время планируется предъявить им обвинение по статье 126 УК РФ ("Похищение человека"), сообщает сайт регионального следственного управления СКР.Уголовное дело возбудили 10 июля 2018 года после сообщения в правоохранительные органы о том, что возле садоводческого товарищества на территории Заводского района города Орла неизвестные остановили автомобиль Lexus LX 570, за рулем которого находился местный житель и пассажиром которого был Сергей Будагов.Угрожая оружием, преступники, завладев транспортным средством, вместе с водителем и Будаговым доехали до Лужковского кладбища. Там они связали водителя и оставили его в салоне "Лексуса", а Будагова пересадили к себе в машину и увезли в неизвестном направлении.Подозреваемые сознались в содеянном и дали признательные показания о том, что совершили преступление с целью получения крупного выкупа. Расследование уголовного дела продолжается.Сергей Будагов был освобожден 13 июля в ходе спецоперации на территории Тульской области при силовой поддержке СОБР регионального управления Росгвардии. Угрозы его жизни и здоровью нет.Всего по делу о его похищении Будагова задержано семь человек: четверо мужчин в возрасте от 28 до 57 лет, две 36-летние женщины и один несовершеннолетний. Похитители требовали у бизнесмена выкуп в 20 миллионов рублей, передает "Интерфакс".