Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, которая приехала в Москву на финальный матч чемпионата мира по футболу, в котором команда ее страны сыграет с французами. Гостья вручила президенту России футболку сборной своей страны.

Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, которая приехала в Москву на финальный матч чемпионата мира по футболу, в котором команда ее страны сыграет с французами. Гостья вручила президенту России футболку сборной своей страны.Перед началом беседы Путин подарил Грабар-Китарович букет цветов, сообщает РИА Новости. А госпожа президент Хорватии вручила лидеру России футболку в цветах своей национальной сборной под номером девять. На футболке на английском было написано Putin.