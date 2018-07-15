В результате взрыва у здания Министерства возрождения и развития села Афганистана в Кабуле погибли шесть человек, еще четверо пострадали. В числе раненых — два гражданина Франции, сообщают на местные СМИ.

В результате взрыва у здания Министерства возрождения и развития села Афганистана в Кабуле погибли шесть человек, еще четверо пострадали. В числе раненых — два гражданина Франции, передает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.Между тем начальник пресс-центра управления полиции Кабула Хашмат Станекзай сообщил, что при теракте погибли пять человек, в том числе двое военных, ранения получили пять человек: трое военных и два мирных жителя.Смертник взорвал бомбу в воскресенье, в тот момент, когда сотрудники ведомства уходили с работы. По словам официального представителя министерства Фаридуна Азханда, террорист атаковал ворота здания (по другим данным, парковку). Взрыв прогремел примерно в 16:30 по местному времени.