Российский лидер Владимир Путин вместе с французским президентом Эмманюэлем Макроном и главой Хорватии Колиндой Грабар-Китарович награждали лучших игроков чемпионата мира по футболу.

Российский лидер Владимир Путин вместе с французским президентом Эмманюэлем Макроном и главой Хорватии Колиндой Грабар-Китарович награждали лучших игроков чемпионата мира по футболу, передает канал "Россия 1".Церемония началась сразу после окончания матча Франция – Хорватия (4:2). Несмотря на проливной ливень, Путин вручил награды футболистам.Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич получил золотой мяч. Золотую бутсу вручили форварду сборной Англии Харри Кейну. Золотая перчатка досталась бельгийцу Тибо КуртуаНестор Питана из Аргентины стал лучшим арбитромНападающий Килиан Мбаппе (сборная Франции) – лучший молодой игрок.