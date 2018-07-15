Президент России Владимир Путин в перерыве финального матча ЧМ-2018 в Лужниках в неформальной обстановке пообщался с рядом иностранных лидеров и другими почетными гостями, которые находились на стадионе.

Президент России Владимир Путин в перерыве финального матча ЧМ-2018 в "Лужниках" в неформальной обстановке пообщался с рядом иностранных лидеров и другими почетными гостями, которые находились на стадионе. Так, Путин побеседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, его супругой Бриджит Макрон, а также с семьей президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович. Кроме того, он кратко поговорил с с президентом Молдавии Игорем Додоном, передает РИА Новости.Российский лидер также пообщался с прославленным бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором. Они обменялись рукопожатием и сфотографировались. Путин очень тепло побеседовал с экс-президентом Франции Николя Саркози. Тот, в частности, поздравил российского лидера с успешным проведением чемпионата.Во время перерыва с гостями чемпионата общался и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он, в частности, поговорил с Додоном, четой Макрон и Саркози.Во время перерыва в главную ложу принесли первый мяч, который был использован в финальной игре. Его подпишут все присутствующие на матче президенты и глава ФИФА Джанни Инфантино, после чего мяч будет отправлен в подарок детям, спасенным из пещеры в Таиланде.После завершения финального матча чемпионата мира по футболу, в котором сборная Франции одержала победу над Хорватией со счетом 4:2 президенты Франции и Хорватии расцеловались, сообщает ТАСС. Перед началом матча Макрон и Грабар-Китарович обняли друг друга.В ходе матча лидеры двух стран вскакивали со своих мест во время острых моментов, активно жестикулировали, а Грабар-Китарович даже немного танцевала. Почти весь второй тайм оба лидера провели на ногах.