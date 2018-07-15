Певица Юлия Савичева стала матерью год назад, однако не смогла лично присутствовать на праздновании дня рождения малышки. Она подчеркнула, что душой всегда рядом со своим ребенком.

Певица Юлия Савичева стала матерью год назад, однако не смогла лично присутствовать на праздновании дня рождения малышки. Она подчеркнула, что душой всегда рядом со своим ребенком.Юлия Савичева поделилась со своими подписчиками в Instagram радостной новостью. "Вчера (14июля. – Прим. ред.) моей доченьке Ане исполнился год (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред)", – написала она."Я благодарна всевышнему за то, что он дал нам с мужем это чудо. В жизни каждому выпадают испытания. И мы не испугались, мы верили друг в друга, поддерживали и любили, и все получилось", – подчеркнула певица.Также она обратилась к своей дочери. "Будь здорова родная! Хоть я и не смогла быть рядом физически в этот знаменательный день, я всегда рядом с тобой душой, сколько бы километров не было между нами. Пишу все это потому, что знаю, когда ты вырастешь, ты все прочтешь", – уверена она.Трогательное поздравление Юлия Савичева сопроводила фотографией, на которой ей приблизительно столько же лет, сколько сейчас дочери. "Нас поздравляют столько неравнодушных людей! Неожиданно и приятно. Спасибо! С днем рождения тебя и нашу семью! Безгранично люблю тебя. Твоя мама", – заключила певица.Юлия Савичева не смогла быть рядом с дочерью из-за плотного гастрольного графика. На странице певицы регулярно появляются фотографии из Владикавказа, Красноуральска, Екатеринбурга и других российских городов.