На чемпионате Европы по водному поло, который в эти дни проходит в испанской Барселоне, женская сборная России провела второй матч на турнире. На этот раз под горячую руку россиянок попали сербские спортсменки, который были разгромлены со счетом 27:2 (6:1, 8:0, 3:1, 10:0).

На чемпионате Европы по водному поло, который в эти дни проходит в испанской Барселоне, женская сборная России провела второй матч на турнире. На этот раз под горячую руку россиянок попали сербские спортсменки, который были разгромлены со счетом 27:2 (6:1, 8:0, 3:1, 10:0).Накануне ватерполистки из России не оставили шансов турецкой сборной. Они добились уверенной победы со счетом 35:4. После двух туров россиянки возглавляют группу "В", набрав шесть очков.Нашей команде на групповом этапе осталось провести три встречи — с Германией (17 июля), Венгрией (19 июля) и Испанией (21 июля).