Дмитрий Шепелев опубликовал новую фотографию своего сына Платона, которая произвела среди пользователей Сети настоящий фурор. Однако некоторые поклонники возмутились из-за прически мальчика.

Дмитрий Шепелев опубликовал новую фотографию своего сына Платона, которая произвела среди пользователей Сети настоящий фурор. Однако некоторые поклонники возмутились из-за прически мальчика.Поклонники чрезвычайно пристально следят за жизнью маленького Платона – сына певицы Жанны Фриске и ведущего Дмитрий Шепелева. Каждый новый снимок, опубликованный в Сети, моментально становится объектом пристального разбора. Не стало исключением и фото, которое Шепелев опубликовал в разделе сторис на своей странице в Instagram.Несмотря на то, что снимок уже успел исчезнуть из общественного доступа, эта фотография разошлась множеством скришотов и стала предметом для бурных дискуссий. В частности, пользователи Сети возмутились прической Платона. Дескать, в этом случае Дмитрий Шепелев переборщил с заботой о сыне и начал относиться к нему почти как к дочери – отрастил длинные волосы и делает прическу.Строгие сетевые эксперты, по всей видимости, считают, что Дмитрий Шепелев должен был или заставить своего сына коротко подстричься или же не собирать ему волосы даже на жаре. Отметим, недовольные комментаторы явно оказались в меньшинстве. Большинство подписчиков традиционно пришли в восторг от очередного снимка мальчика.Дмитрий Шепелев не часто радует подписчиков фотографиями Платона, однако на время летнего отдыха, кажется, сделал небольшое исключение из этого правила. Впрочем, увидеть лицо мальчика ни на одном снимке по-прежнему невозможно.