Несколько автомобилистов переоценили возможности своих транспортных средств и не сумели преодолеть водную преграду, образовавшуюся в результате мощного ливня, прошедшего в подмосковном Серпухове в воскресенье, 15 июля.

Последствия ливня, обрушившегося в воскресенье, 15 июля, на Серпухов, стали непреодолимым препятствием для нескольких автомобилистов, переоценивших возможности своих транспортных средств.На записи, сделанной камерой наблюдения, видно, что в результате сильного дождя на пересечении улиц Горького и Советской образовалась внушительная лужа.Некоторые водители форсировали водную преграду успешно, однако не всем участникам дорожного движения удалось "выйти сухими из воды".Как минимум двое из них были вынуждены выталкивать заглохших "железных коней".