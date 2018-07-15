Основная цель бесед, конкурсов и мастер-классов – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма...

Инспекторы дорожно-патрульной службы проводят профилактические занятия на базе летних образовательных смен во всех округах столицы.Основная цель бесед, конкурсов и мастер-классов – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, а также обучение подрастающего поколения правилам безопасного поведения на дороге.В период летних каникул дети предпочитают активные игры во дворе, путешествия на велосипеде, прогулки на свежем воздухе. Сотрудники Госавтоинспекции рассказывают учащимся о том, что необходимо соблюдать правила, которые помогут обезопасить не только себя, но и других участников дорожного движения.Игра в мяч рядом с проезжей частью, подвижные игры во дворе, езда на велосипеде, самокате и других, на первый взгляд, безобидных средствах передвижения, без шлема, налокотников и наколенников – все это может повлечь неприятные последствия. Важно быть внимательными не только при пересечении проезжей части, но и во дворе, на тротуарах. Намереваясь пересечь проезжую часть, необходимо спешиться и переходить дорогу на зеленый сигнал светофора.«Дорожные ловушки» – препятствия, на первый взгляд, не представляющие серьезной угрозы. Это припаркованные автомобили, кусты и другие предметы, ограничивающие пешеходу обзор. И следует быть особенно внимательными при выходе на дорогу из-за этих объектов. В первую очередь необходимо осмотреться по сторонам и, убедившись, что дорога свободна или автомобиль остановился и пропускает вас, продолжать свой путь. Важно помнить, что пересекать проезжую часть можно лишь по пешеходному переходу.Важная часть каждой встречи с воспитанниками летних образовательных смен города Москвы – проведение светоотражающей акции «Светлячок». В темное время суток важно помнить о необходимости применения фликеров, которые помогут сохранить здоровье и жизнь. В рамках акции сотрудники ГИБДД вручают детям светоотражающие браслеты, значки и брелоки.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81