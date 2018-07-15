Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве посетили юных пациентов филиала детского отделения ГБУЗ «Московский научно-практический центр борьбы с туберкулезом»...

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве посетили юных пациентов филиала детского отделения ГБУЗ «Московский научно-практический центр борьбы с туберкулезом».Инспекторы дорожно-патрульной службы провели для ребят увлекательный урок по Правилам дорожного движения. Полицейские провели краткий экскурс в мир безопасного поведения на улице, во дворах и на проезжей части.Дорожные полицейские продемонстрировали детям авто- и мототехнику, которая используется столичной ГИБДД, ее оснащение и рассказали о своей службе.Ребята проявили большой интерес к профессии инспектора ДПС, а многие из них выразили желание в будущем вступить в ряды полиции.Дети подготовили гостям сюрприз – небольшой концерт. Ребята поблагодарили госавтоинспекторов за интересную встречу и вручили на память подарки, которые смастерили собственными руками.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81