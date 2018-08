Совет Европы благодарит Россию за проведение фантастического чемпионата мира по футболу. Об этом заявил представитель генерального секретаря организации Даниэль Хольтген в своем Twitter.

Он также поздравил Францию с победой на ЧМ-2018, а Хорватию — с заслуженным вторым местом."Пусть дух спорта продолжается!"- написал Хольтген.The #CouncilofEurope in #Strasbourg congratulates its host country #France on winning #Russia2018 and #Croatia @coe on a well-deserved 2nd place. Thanks #Russia for hosting a fantastic #WorldCup2018! Let the spirit of sports continue!!— Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) 15 июля 2018 г.Со своей стороны президент Молдавии Игорь Додон также назвал "фантастическим" финал чемпионата мира по футболу в России. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Додон присутствовали на стадионе "Лужники" в Москве, где сборная Франции в воскресенье обыграла команду Хорватии со счетом 4:2. На игре присутствовали лидеры 12 государств, в том числе президенты России, Франции, Хорватии и Молдавии.