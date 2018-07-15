Сборная Франции по футболу впервые с 1998 года выиграла чемпионат мира. В финале мундиаля, проходившего в России, команда Дидье Дешама оказалась сильнее Хорватии.

Сборная Франции по футболу впервые с 1998 года выиграла чемпионат мира. В финале мундиаля, проходившего в России, команда Дидье Дешама оказалась сильнее Хорватии.Матч, состоявшийся на арене "Лужники" в Москве, завершился со счетом 4:2 в пользу французов. У победителей голами отметились Марио Манджукич (18-я минута, автогол, Антуан Гризманн (38, пенальти), Поль Погба (59), Киллиан Мбаппе (65). У хорватов забили Иван Перишич и все тот же Манджукич.Главные события, пожалуй, развернулись в первом тайме. Хорватам после несчастного случая с автоголом удалось быстро вернуться в игру и отыграться. Балканцы смотрелись на поле лучше, однако в ход матча вмешался судья и ненавистная многими система видеоповторов ВАР. Судья из Аргентины Нестор Питана усмотрел игру рукой в исполнении Ивана Перишича в собственной штрафной и назначил спорный 11-метровый, который по сути стал нокаутом для Хорватии.Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов уверен, что пенальти Питана ставить не должен был. "Я против такого пенальти. Мяч попал в руку Перишича. Хорват не поднимал руку вверх, ничего не делал, не пытался увеличить зону, амплитуду. Рука естественно опускалась вниз… Какой пенальти? Оснований для него не было. Повторяю, Перишич не играл рукой", – цитирует Хусаинова "Спорт-Экспресс".Эксперт добавил, что VAR подложил свинью хорватам. "Ведь судья сначала ничего не хотел показывать. И потом, мы же задавались вопросом: а кто говорит арбитру, нужно ли смотреть повтор или нет? Люди же должны разбираться в духе игры, да и вообще в футболе. А они просто фиксируют контакт руки и мяча, не разбираясь толком, что да как! Поймите, Перишич никак по-другому сыграть не мог. Мяч просто упал ему на руку. Нефутбольное решение. Чисто техническая оценка эпизода со стороны варовца. К сожалению, меняется философия футбола с применением системы ВАР. Все как-то упрощается", – заключил он.Примечательно, что Питана ошибся и в случае с первым голом, назначив тот самый штрафной удар в пользу французской команды, с которого она открыла счет. "Это как раз тот случай, когда футболист Антуан Гризманн "заработал" фол, изобразив нарушение правил со стороны соперника "Тем, кто считает, что в данной ситуации ошибку судьи должен был исправить итальянский видеоарбитр Массимилиано Иррати, напомню: ВАР не исправляют ошибки рефери при неправильно назначенных штрафных и угловых ударах", – пишет эксперт Спорт-Экспресса" Александр Бобров.Тем не менее, сборная Франции стала чемпионом мира. Это третий успех французов в истории после победы в 1938 и 1998 годах.