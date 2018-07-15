На странице пятилетнего сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саши появилось видео, на котором фигурист успокаивает мальчика после сильного падения на льду. При этом сам спортсмен травмировал себе шею.

На странице пятилетнего сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саши появилось видео, на котором фигурист успокаивает мальчика после сильного падения на льду. При этом сам спортсмен травмировал себе шею.Несмотря на свой юный возраст пятилетний сын Плющенко и Рудковской уже является популярной фигурой в Сети. На просторах Instagram он известен как Гном Гномыч, а его подписчики регулярно имеют возможность наблюдать за тем, как тренируется и отдыхает ребенок.Очередное видео на странице Александра Плющенко показало, что тренировки – это не только напряженная, но и опасная работа. "Травмы бывают в любом спорте, сейчас у меня травмирован папа, а на прошлой неделе я очень сильно упал,у меня болело колено", – написал Саша. "Хорошо что был папа Женя рядом и пожалел", – добавил он.На записи видно, как Евгений Плющенко растирает сыну травмированное колено и отвлекает от боли, рассказывая хорошо знакому всем с детства присказку: "У собаки заболи, у кошки заболи, а у Саши не заболи". Ребенок. несмотря на все старания родителя, морщится от боли и, кажется, едва не плачет.Отметим, сам Евгений Плющенко также получил серьезную травму, в результате которой он не может вертеть шеей и вынужден носить специальное удерживающее устройство. О произошедшем он сообщил своим подписчикам на английском языке.Он отметил, что пока не сможет показать зрителям свою новую программу. "Я подготовил для Вас свое новое выступление, подготовил новые прыжки, сложные. Но я был травмирован", – объяснил фигурист. Он добавил, что проходит интенсивное лечение, чтобы как можно быстрее выздороветь и иметь возможность выйти на лед.