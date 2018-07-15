Президент США Дональд Трамп может рассмотреть вопрос о том, чтобы направить России запрос о выдаче Соединенным Штатам 12 предполагаемых сотрудников российских разведслужб, которым предъявлены обвинения в хакерских атаках.

Президент США Дональд Трамп может рассмотреть вопрос о том, чтобы направить России запрос о выдаче Соединенным Штатам 12 предполагаемых сотрудников российских разведслужб, которым предъявлены обвинения в хакерских атаках."Я не думал об этом. Конечно, я подниму этот вопрос", — сказал Трамп в воскресенье, отвечая на соответствующий вопрос журналиста CBS. Слова американского лидера цитирует "Интерфакс". Между тем между США и России не заключено соглашений по вопросу экстрадиции.При этом действующий президент США заметил, что все, что делали обвиненные 12 россиян, происходило при администрации предыдущего президента Барака Обамы.Говоря о предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным, Трамп заявил, что подходит к ней без высоких ожиданий. Переговоры глав России и США должны пройти 16 июля в Хельсинки.В минувшую пятницу заместитель генпрокурора США Род Розенстайн сообщил, что власти страны предъявили обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российских разведслужб. Их обвиняют во взломе компьютерных сетей компьютерных сетей демократов в 2016 году с целью влияния на результаты кандидата-республиканца Дональда Трампа.В субботу социальная сеть Twitter приостановила доступ к двум аккаунтам, "связанных с 12 российскими шпионами, обвиняемыми во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США".