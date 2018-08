Трамп сообщил, что с нетерпением ждет встречи с Путиным, и предупредил неизбежную критику после саммита США-РФ.

Встречи с российским лидером Владимиром Путиным с нетерпением ожидает американский президент Дональд Трамп.Об этом сам Трамп написал в Twitter, отметив, что готов к критике после возвращения с саммита, даже если ему сдадут Москву.Heading to Helsinki, Finland – looking forward to meeting with President Putin tomorrow. Unfortunately, no matter how well I do at the Summit, if I was given the great city of Moscow as retribution for all of the sins and evils committed by Russia...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июля 2018 г.Глава Белого дома также отметил, что его страну раздирают разногласия, потому что американские СМИ большей частью – враги народа, а Демократическая партия только мешает его действиям.Саммит президентов РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки.