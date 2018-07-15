Певец Стас Костюшкин в шутливой форме пообещал жениться на королеве российской эстраде Алле Пугачевой. Однако перед этим должно быть выполнено одно условие – он должен еще раз упасть на Примадонну.

Певец Стас Костюшкин в шутливой форме пообещал жениться на королеве российской эстраде Алле Пугачевой. Однако перед этим должно быть выполнено одно условие – он должен еще раз упасть на Примадонну.Стас Костюшкин уже 12 лет счастлив в браке с женой Юлией. Вместе они воспитывают двух детей. Правда певец не стесняется говорить о новом браке.Так, он признался, что если повторится инцидент, когда он упал на Аллу Пугачеву, то женится на Примадонне. Впрочем, сделал он это заявление явно в шутку, ведь чувства к любимой не потеряли яркости даже спустя более десяти лет совестной жизни, признался он.Стас Костюшкин отметил, что начинает ревновать, когда жена уезжает с подругами. "Если вдруг она не берет трубку, когда звоню, или не отвечает на сообщение, все – начинаю рисовать такие картины…", – цитирует певеца. "И, с одной стороны, становится от этого плохо, а с другой – радостно: мы столько лет вместе, а я до сих пор в нее влюблен!", – добавил он.Также певец признался, что хотел бы еще раз пережить тот момент, с которого начался их роман. "Мы с Юлей просидели пять часов в машине. Не могли наговориться, и в конце концов она сказала: "Может, ты меня уже поцелуешь?" Я не поверил своим ушам… То, что произошло потом, было невероятно круто", – вспомнил Костюшкин.Он рассказал, что этим летом его жена с детьми поедет на отдых в Турцию и Черногорию. Он же в этот момент будет "работать на благо семьи". О финансовом благополучии семьи Стас Костюшкин не стал подробно распространяться, лишь пошутил, что если бы он получил десять миллионов рублей, то "отдал бы долги", а также признался, что может поспорить с любимой из-за того, что не хватает денег.