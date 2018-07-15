После не слишком удачного – вылет в 1/8 финала, - выступления на чемпионате мира сборная Аргентины расстанется с главным тренером Хорхе Сампаоли. Сразу после завершения выступления аргентинцев в России наставник был намерен остаться на посту, но федерация решила иначе.

После не слишком удачного – вылет в 1/8 финала, — выступления на чемпионате мира сборная Аргентины расстанется с главным тренером Хорхе Сампаоли. Сразу после завершения выступления аргентинцев в России наставник был намерен остаться на посту, но федерация решила иначе.Руководство Ассоциации футбола Аргентины (AFA) довольно долго раздумывало над темой – увольнять или не увольнять Сампаоли? Главным камнем преткновения был контракт специалиста, который возглавил команду прошлым летом и должен был уйти в 2022 году. Естественно, что досрочное расторжение соглашения подразумевает неустойку.Накануне чиновники AFA встретились с адвокатами 59-летнего тренера и согласовали сумму неустойки: согласно информации TyC Sports, Сампаоли может получить около 2 млн долларов в качестве компенсации. Имя нового главного тренера для команды федерация назовет позднее.