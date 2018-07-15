ДТП с участием автобуса с паломниками и Камаза произошло в воскресенье под Екатеринбургом, в результате аварии никто не пострадал.

В произошедшем под Екатеринбургом ДТП с участием "Камаза" и автобуса никто не пострадал.Транспортные средства коснулись друг друга по касательной, передает ТАСС.Ранее в социальных сетях появилось сообщение об аварии под Екатеринбургом с участием "Камаза" и автобуса с паломниками, полиция проверяет информацию. Паломники ехали на крестный ход, который возглавит патриарх Московский и Всея Руси Кирилл (в городе проходят "Царские дни", посвященные 100-летию со дня гибели Николая II и его семьи).