В Россию по приглашению
президента Владимира Путина прилетел один из самых титулованных бойцов
смешанных единоборств. Ирландец Конор
Макгрегор намерен посетить финальный матч чемпионат мира по футболу.
В Россию по приглашению
президента Владимира Путина прилетел один из самых титулованных бойцов
смешанных единоборств. Ирландец Конор
Макгрегор намерен посетить финальный матч чемпионат мира по футболу.
Боец ММА вместе с Владимиром
Путиным будет наблюдать за игрой французов
и хорватов, которая пройдет сегодня, 15 июля на стадионе "Лужники" в
Москве. После матча Макгрегор планирует посидеть в одном из столичных
ресторанов, а завтра пройтись по магазинам.
Макрегор не раз с теплотой
отзывался о России и россиянах. Одно из последних его высказываний касалось
президента. "Я обожаю Путина, он
крутой мужик. Я знаю, что русские – сильные люди, они чуют подвох за милю.
Путин тоже это чует, поэтому он управляет своей страной. Еще я знаю, что он
большой поклонник ММА и единоборств, поэтому Россия одна из ведущих стран в
мире, если не ведущая", – сказал недавно боец.
Конор Энтони Макгрегор – ирландский боец смешанных боевых искусств, выступавший также в профессиональном боксе. Занимает вторую строчку официального
рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории. Рейтинг Sherdog ставит
Макгрегора на первое место в полулегком весе. Накануне, 15 июля Макрегор
отметил свое 30-летие.