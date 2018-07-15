В Россию по приглашению президента Владимира Путина прилетел один из самых титулованных бойцов смешанных единоборств. Ирландец Конор Макгрегор намерен посетить финальный матч чемпионат мира по футболу.

В Россию по приглашениюпрезидента Владимира Путина прилетел один из самых титулованных бойцовсмешанных единоборств. Ирландец КонорМакгрегор намерен посетить финальный матч чемпионат мира по футболу.Боец ММА вместе с ВладимиромПутиным будет наблюдать за игрой французови хорватов, которая пройдет сегодня, 15 июля на стадионе "Лужники" вМоскве. После матча Макгрегор планирует посидеть в одном из столичныхресторанов, а завтра пройтись по магазинам.Макрегор не раз с теплотойотзывался о России и россиянах. Одно из последних его высказываний касалосьпрезидента. "Я обожаю Путина, онкрутой мужик. Я знаю, что русские – сильные люди, они чуют подвох за милю.Путин тоже это чует, поэтому он управляет своей страной. Еще я знаю, что онбольшой поклонник ММА и единоборств, поэтому Россия одна из ведущих стран вмире, если не ведущая", – сказал недавно боец.Конор Энтони Макгрегор – ирландский боец смешанных боевых искусств, выступавший также в профессиональном боксе. Занимает вторую строчку официальногорейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории. Рейтинг Sherdog ставитМакгрегора на первое место в полулегком весе. Накануне, 15 июля Макрегоротметил свое 30-летие.