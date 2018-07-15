Число погибших в результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем в Татарстане выросло до четырех человек. Ранее сообщалось о трех погибших – это водитель легковой машины и двое ее пассажиров.

Число погибших в результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем в Татарстане выросло до четырех человек. Ранее сообщалось о трех погибших – это водитель легковой машины и двое ее пассажиров. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, поезд остановлен, из-под него извлекают машину. "По предварительным данным, четыре трупа", — сказал источник. Никто из пассажиров поезда сообщением Волгоград – Нижневартовск не пострадал.Авария случилась в воскресенье в Буинском районе на нерегулируемом железнодорожном перегоне Бюрганы — Бурундуки Горьковской железной дороги. По информации правоохранительных органов, виновником ДТП стал водитель легковушки, который попытался проскочить перед поездом.