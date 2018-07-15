В Татарстане пассажирский поезд сообщением Волгоград – Нижневартовск столкнулся с легковым автомобилем. Погибли три человека: водитель и двое пассажиров автомобиля.

В Татарстане пассажирский поезд сообщением Волгоград – Нижневартовск столкнулся с легковым автомобилем. Погибли три человека: водитель и двое пассажиров автомобиля.Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона, авария произошла в воскресенье в Буинском районе на нерегулируемом железнодорожном перегоне Бюрганы — Бурундуки Горьковской железной дороги. Из пассажиров поезда никто не пострадал.По информации правоохранительных органов, виновником ДТП стал водитель легковушки, который попытался проскочить перед поездом, нарушив тем самым правила движения через железнодорожный переезд.