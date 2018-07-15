Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич после проигранного финала заявил, что эта игра была лучшей в исполнении его команды, однако нелепые ошибки привели к поражению. Кроме того, хорватский специалист усомнился в правильности назначения пенальти.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич после проигранного финала заявил, что эта игра была лучшей в исполнении его команды, однако нелепые ошибки привели к поражению. Кроме того, хорватский специалист усомнился в правильности назначения пенальти."Мы играли действительно хорошо первые 20 минут, мы контролировали ситуацию, но после "стандарта" состоялся автогол, а потом и пенальти. В финале чемпионата мира по футболу такие пенальти не назначаются, но это ни в коей мере не принижает победу Франции", — цитирует Далича РИА Новости.В то же время он пояснил, что ни в коем случае не критикует главного судью. "Этот арбитр поступил во своей стороны честно и справедливо. Я не говорю негативно о нем", — заявил наставник хорватской сборной.Также Далич признал, что французы победили заслуженно и поздравил соперников по финалу с успехом. Напомним, что в решающем мачте сборная Франции обыграла хорватов со счетом 4:2 и во второй раз в своей истории стала чемпионом мира.