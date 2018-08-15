Рэпер Тимати проводит отпуск на фешенебельной яхте
неподалеку от Лазурного берега. Вместе с артистом на палубе загорают все его
любимые женщины.
Рэпер Тимати проводит отпуск на фешенебельной яхте
неподалеку от Лазурного берега. Вместе с артистом на палубе загорают все его
любимые женщины.
Дочь певца Алиса, его мама Симона Юнусова, экс-возлюбленная Алена
Шишкова и нынешняя девушка Анастасия Решетова прекрасно проводят время на судне.
А в это время интернет-обыватели спорят, стоило ли Решетовой отправляется на
отдых вместе с бывшей возлюбленной Тимати. Девушек постоянно сравнивают, и
обычно не в пользу Анастасии.
"Настя и Алена на одном
корабле?😧(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Боже,
опять это решетова🤦🏻♂️ На Алену
приятнее смотреть💕", "Симона тоже
попала под чары Анастасии эх а все ведь вас так уважали", "Я так хочу
чтобы Тимати был с Шишковой 😘😘😘😘😘😘😘😘😘", "Настя
в шоколаде,а Алену жалко,врядли он платит ей алименты,ведь дочь всегда с
бабушкой..", "Мне как-то не особо Решетова симпатична" – рассуждают
интернет-обыватели.
На днях Симона опубликовала в Instagram снимок, на котором
запечатлена Анастасия. Девушка сидит с разрисованным фломастером лицом. Судя по
всему, "макияж" ей нанесла 4-летняя дочь Тимати Алиса.
В комментариях одна из подписчиц Симоны написала, что Решетову
лучше не выкладывать, так как на нее неприятно смотреть, мол, лучше публиковать снимки Шишковой. Мать артиста тут же вступилась за его новую пассию: "Куда
приятнее смотреть на мои фото тридцатилетней давности, но жизнь диктует свои
правила". Пользователи Сети похвалили Юнусову. Они отметили, что в этой щекотливой ситуации
Симона ведет себя очень мудро.