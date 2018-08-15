Рэпер Тимати проводит отпуск на фешенебельной яхте неподалеку от Лазурного берега. Вместе с артистом на палубе загорают все его любимые женщины.

Рэпер Тимати проводит отпуск на фешенебельной яхтенеподалеку от Лазурного берега. Вместе с артистом на палубе загорают все еголюбимые женщины.Дочь певца Алиса, его мама Симона Юнусова, экс-возлюбленная АленаШишкова и нынешняя девушка Анастасия Решетова прекрасно проводят время на судне.А в это время интернет-обыватели спорят, стоило ли Решетовой отправляется наотдых вместе с бывшей возлюбленной Тимати. Девушек постоянно сравнивают, иобычно не в пользу Анастасии."Настя и Алена на одномкорабле?😧(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Боже,опять это решетова🤦🏻‍♂️ На Аленуприятнее смотреть💕", "Симона тожепопала под чары Анастасии эх а все ведь вас так уважали", "Я так хочучтобы Тимати был с Шишковой 😘😘😘😘😘😘😘😘😘", "Настяв шоколаде,а Алену жалко,врядли он платит ей алименты,ведь дочь всегда сбабушкой..", "Мне как-то не особо Решетова симпатична" – рассуждаютинтернет-обыватели.На днях Симона опубликовала в Instagram снимок, на которомзапечатлена Анастасия. Девушка сидит с разрисованным фломастером лицом. Судя повсему, "макияж" ей нанесла 4-летняя дочь Тимати Алиса.В комментариях одна из подписчиц Симоны написала, что Решетовулучше не выкладывать, так как на нее неприятно смотреть, мол, лучше публиковать снимки Шишковой. Мать артиста тут же вступилась за его новую пассию: "Кудаприятнее смотреть на мои фото тридцатилетней давности, но жизнь диктует своиправила". Пользователи Сети похвалили Юнусову. Они отметили, что в этой щекотливой ситуацииСимона ведет себя очень мудро.