Согласно результатам исследования изъятое является наркотическими средствами – амфетамином, марихуаной и кокаином...

Сотрудники ГУНК МВД России совместно с коллегами из ФСБ России и ОНК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве задержали молодого человека, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на Кировоградской улице был задержан 21-летний москвич, у которого в ходе личного досмотра был обнаружен и изъят пакет с веществом растительного происхождения.При обыске по месту жительства в квартире у подозреваемого были обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты, свертки и контейнеры с порошкообразным веществом, таблетками, пластиковая колба с остатками веществаСогласно результатам исследования изъятое является наркотическими средствами – амфетамином, марихуаной и кокаином, общей массой более 500 граммов.По данному факту Следственным управлением УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22