Телеведущая Ксения Бородина отличается стабильной верностью
телепроекту Дом-2. Она долгое время работает на этом шоу и не соглашается на
предложения поработать в других проектах.
Телеведущая Ксения Бородина отличается стабильной верностью
телепроекту "Дом-2". Она долгое время работает на этом шоу и не соглашается на
предложения поработать в других проектах.
Ксения отмечает, что ей поступает множество приглашений от
телеканалов, однако она всегда отказывает, так как считает себя лицом ТНТ и она "не предатель". Артистка очень довольна своей
должностью, для удовлетворения карьерных амбиций ей достаточно того, что есть.
"Я всегда понимала, что лучшее – враг хорошего, – говорит
Ксения. – Многие мои коллеги – и Ксюха Собчак, и Оля Бузова – стремились к
чему-то новому, к каким-то невероятным высотам. Но, как мне кажется, чем дальше
ты забираешься, тем больнее падать. Я реалист и не собираюсь прыгать выше
головы…"
Звезда отмечает, мол, привыкла к критике. Однако уверяет, что
в проектах с ее участием всегда много корректировки и контроля. Нет пропаганды
наркотиков, алкоголя, беспорядочных половых связей и агрессии. "Если происходит
что-то плохое, мы, телеведущие, всегда это порицаем", – рассказала Бородина.
По словам Ксении, разговоры о том, что "Дом-2" настоящий рассадник
блудниц – это происки конкурентов. Якобы они навязывают свое мнение
общественности, демонизируют проект.
Также звезда сообщила, что продюсеры телеканала привлекли ее к созданию новой передачи – "Бородина против Бузовой". "Такая программа возникла из-за
мнения, что мы с Олей постоянно в состоянии если не борьбы, то противостояния.
Да, мы с Олей Бузовой не подруги, но и не враги. "Мы коллеги", – сообщила Ксения
журналистам 7дней.ru.