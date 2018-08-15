Телеведущая Ксения Бородина отличается стабильной верностью телепроекту Дом-2. Она долгое время работает на этом шоу и не соглашается на предложения поработать в других проектах.

Телеведущая Ксения Бородина отличается стабильной верностьютелепроекту "Дом-2". Она долгое время работает на этом шоу и не соглашается напредложения поработать в других проектах.Ксения отмечает, что ей поступает множество приглашений оттелеканалов, однако она всегда отказывает, так как считает себя лицом ТНТ и она "не предатель". Артистка очень довольна своейдолжностью, для удовлетворения карьерных амбиций ей достаточно того, что есть."Я всегда понимала, что лучшее – враг хорошего, – говоритКсения. – Многие мои коллеги – и Ксюха Собчак, и Оля Бузова ­– стремились кчему-то новому, к каким-то невероятным высотам. Но, как мне кажется, чем дальшеты забираешься, тем больнее падать. Я реалист и не собираюсь прыгать вышеголовы…"Звезда отмечает, мол, привыкла к критике. Однако уверяет, чтов проектах с ее участием всегда много корректировки и контроля. Нет пропагандынаркотиков, алкоголя, беспорядочных половых связей и агрессии. "Если происходитчто-то плохое, мы, телеведущие, всегда это порицаем", – рассказала Бородина.По словам Ксении, разговоры о том, что "Дом-2" настоящий рассадникблудниц – это происки конкурентов. Якобы они навязывают свое мнениеобщественности, демонизируют проект.Также звезда сообщила, что продюсеры телеканала привлекли ее к созданию новой передачи – "Бородина против Бузовой". "Такая программа возникла из-замнения, что мы с Олей постоянно в состоянии если не борьбы, то противостояния.Да, мы с Олей Бузовой не подруги, но и не враги. "Мы коллеги", – сообщила Ксенияжурналистам 7дней.ru.