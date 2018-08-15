Юморист Евгений Петросян, судя по всему, на многое готов ради 29-летней помощницы Татьяны Брухуновой. Артист изменил стиль и начал интересоваться новинками эстетической медицины.

Юморист Евгений Петросян, судя по всему, на многое готовради 29-летней помощницы Татьяны Брухуновой. Артистизменил стиль и начал интересоваться новинками эстетической медицины.Об этом на условиях анонимности рассказал бывший редактор Петросяна,который долгое время работал с ним. "Евгений Ваганович рядом с нейдействительно омолодился", – отмечает экс-коллега юмориста.По словам бывшего сотрудника, Татьяна приучила артиста эстрадыне только посещать гламурные мероприятия, но и быть завсегдатаем салоновкрасоты и модных бутиков. "По ее совету ему колют ботокс. Он посвежел, морщинкирасправились...– поделился своими наблюдениями экс-редактор. Таня подсказалаему самые последние новинки косметологии, что надо делать уколы красоты. И онстал ходить на масочки, уход за лицом, педикюр".То, что над юмористом работали косметологи подтвердил и пластическийхирург. "Следов пластических операций я не вижу. Судя по всему, ему сделалиуколы ботокса в области лба – лоб у него более разглажен, чем другие части лица",– цитирует хирурга Игоря Короткого.Отметим, что изменения во внешности Евгения Вагановичазаметны не только профессионалам, но и обычным зрителям. Тот факт, что юморист молодится,создает благоприятную почву для создания различных шуток и мемов.К примеру, представитель известной цирковой династии ЭдгардЗапашный на своей страничке в Instagram опубликовал снимок, обработанный вфотошопе, на которой изображен накаченный, подтянутый мужчина с головой Петросяна.Фотография дополнена надписями. Первая: "Холостяк" – отсылкак известному шоу, по сюжету которого, богатый мужчина выбирает себе невестусреди молодых красоток. Вторая: "Call me" ("Позвони мне". – Прим.ред.) —указывает на то, что сердце российского артиста эстрады свободно, сообщает.Многим подписчикам Запашного этот пост показался оченьзабавным. Они с удовольствием принялись комментировать публикацию: "Ору вголосину,простите😀😁😂🤣(разбудиламужа,дочь и собак...,теперь орем всей семьей)! (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Яне могу😂 смеюсь , не могу остановиться. Выражение лицатакое шаловливое😂так и говорит:"Ну девки, кто со мной, а ну пошли."😂".Напомним, о расставании звезд эстрады стало известно 3 августа благодаря пресс-службе Хамовнического суда, где разбирается исковое заявление о разделе имущества знаменитой пары. Позже появилась официально неподтвержденная информация, что у 72-летнего Петросяна роман с личной помощницей 29-летней Татьяной Брухуновой. Мол, эта связь и стала поводом для скандального развода.