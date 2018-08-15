Юморист Евгений Петросян, судя по всему, на многое готов
ради 29-летней помощницы Татьяны Брухуновой. Артист
изменил стиль и начал интересоваться новинками эстетической медицины.
Юморист Евгений Петросян, судя по всему, на многое готов
ради 29-летней помощницы Татьяны Брухуновой. Артист
изменил стиль и начал интересоваться новинками эстетической медицины.
Об этом на условиях анонимности рассказал бывший редактор Петросяна,
который долгое время работал с ним. "Евгений Ваганович рядом с ней
действительно омолодился", – отмечает экс-коллега юмориста.
По словам бывшего сотрудника, Татьяна приучила артиста эстрады
не только посещать гламурные мероприятия, но и быть завсегдатаем салонов
красоты и модных бутиков. "По ее совету ему колют ботокс. Он посвежел, морщинки
расправились...– поделился своими наблюдениями экс-редактор. Таня подсказала
ему самые последние новинки косметологии, что надо делать уколы красоты. И он
стал ходить на масочки, уход за лицом, педикюр".
То, что над юмористом работали косметологи подтвердил и пластический
хирург. "Следов пластических операций я не вижу. Судя по всему, ему сделали
уколы ботокса в области лба – лоб у него более разглажен, чем другие части лица",
– цитирует хирурга Игоря Короткого.
Отметим, что изменения во внешности Евгения Вагановича
заметны не только профессионалам, но и обычным зрителям. Тот факт, что юморист молодится,
создает благоприятную почву для создания различных шуток и мемов.
К примеру, представитель известной цирковой династии Эдгард
Запашный на своей страничке в Instagram опубликовал снимок, обработанный в
фотошопе, на которой изображен накаченный, подтянутый мужчина с головой Петросяна.
Фотография дополнена надписями. Первая: "Холостяк" – отсылка
к известному шоу, по сюжету которого, богатый мужчина выбирает себе невесту
среди молодых красоток. Вторая: "Call me" ("Позвони мне". – Прим.ред.) —
указывает на то, что сердце российского артиста эстрады свободно, сообщает.
Многим подписчикам Запашного этот пост показался очень
забавным. Они с удовольствием принялись комментировать публикацию: "Ору в
голосину,простите😀😁😂🤣(разбудила
мужа,дочь и собак...,теперь орем всей семьей)! (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я
не могу😂 смеюсь , не могу остановиться. Выражение лица
такое шаловливое😂
так и говорит:"Ну девки, кто со мной, а ну пошли."😂".
Напомним, о расставании звезд эстрады стало известно 3 августа благодаря пресс-службе Хамовнического суда, где разбирается исковое заявление о разделе имущества знаменитой пары. Позже появилась официально неподтвержденная информация, что у 72-летнего Петросяна роман с личной помощницей 29-летней Татьяной Брухуновой. Мол, эта связь и стала поводом для скандального развода.