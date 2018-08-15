Ольга Бузова тяжело переживала предательство мужа Дмитрия Тарасова, даже после развода певица не могла подавить свои чувства. Лишь спустя год ведущая Дома-2 заявила, что готова к новым отношениям. Однако до сих пор при упоминании бывшего супруга Ольга меняется в лице.

Ольга Бузова тяжело переживала предательство мужа Дмитрия Тарасова, даже после развода певица не могла подавить свои чувства. Лишь спустя год ведущая "Дома-2" заявила, что готова к новым отношениям. Однако до сих пор при упоминании бывшего супруга Ольга меняется в лице.Перед стартом нового проекта "Замуж за Бузову", в котором певица будет искать свою любовь, Ольга дала интервью. На этот раз увильнуть от вопроса о Тарасове Бузова не смогла."Я не люблю больше этого человека. Это я знаю точно", – призналась Ольга, добавив, что развод больной по ней ударил и вряд ли она еще раз переживет предательство со стороны любимого.Короткое видео с ответом на этот вопрос размещено в Сети. Судя по кадрам, Бузовой стало плохо при упоминании бывшего мужа. Певица сначала изменилась в лице, пыталась отвести глаза в сторону, стала слегка подергиваться, а потом и вовсе едва не разрыдалась. Поняв, что может заплакать, Ольга решила скрыть свою боль смехом. Вышло очень не естественно.После этого о предательстве близкого человека Бузова говорить отказалась. Поклонники Ольги решили, что даже спустя почти два года певица испытывает боль.Как писали Dni.Ru, брак Бузовой и Тарасова официально расторгнут в декабре 2016 года. Певица и футболист были вместе четыре года, а потом Ольга узнала, что муж ей изменяет с молоденькой моделью. Сам спортсмен опровергал все слухи об изменах, однако вскоре женился на той самой девушке, которую считали разлучницей. 10 июля 2018 года у Тарасова родилась дочь.