Челябинские единороссы погасят долг по ипотеке за детей, которых банк хочет выселить из квартиры за огромный долг по ипотеке. О резонансной истории семьи Березиных писали региональные СМИ.

Челябинские единороссы погасят долг по ипотеке за детей,которых банк хочет выселить из квартиры за огромный долг по ипотеке. О резонансной истории семьи Березиныхписали региональные СМИ.Депутаты фракции "Единой России" в местном ЗаксобранииЧелябинской области погасят долг по ипотеке семьи Березиных из Красноармейскогорайона, унаследованный тремя детьми после смерти матери. За решение о сборесредств проголосовали все депутаты фракции.Средства будут аккумулироваться в Фонде поддержкирегионального сотрудничества и развития "Единой России". После сборанеобходимой суммы и перечисления ее в банк, будет подписано мировое соглашение с кредитнойорганизацией."Мы соберем необходимые средства, чтобы семья могла идальше жить в собственной квартире. Большая часть средств уже собрана. Вближайшие дни обязательно навестим семью, чтобы сообщить им эту новость", – сообщилсекретарь регионального отделения "ЕР", глава фракции единороссов в ЗаксобранииВладимир Мякуш.Резонансная история многодетной семьи из поселка Дубровка сталаизвестна после того, как отец троих несовершеннолетних обратился за помощью к уполномоченномупо правам детей.На троих несовершеннолетних фактически повесили долг почти вмиллион рублей. Банк, выдавший ипотеку, решил взыскать квартиру через суд и ужевыиграл дело в первой инстанции.Несколько лет назад мать троих детей Юлия Березина, бывшая ктому времени в разводе с их отцом, купила квартиру в ипотеку. Спустя некотороевремя женщине сократили заработную плату, а потом уволили и задолженность поипотечным выплатам начала расти. Женщине стали угрожать коллекторы.Находясь в стрессовой ситуации, Юлия три года назад ушла изжизни. Все заботы о содержании семьи легли на плечи бывшего супруга – АлексеяБерезина.