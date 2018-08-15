Челябинские единороссы погасят долг по ипотеке за детей,
которых банк хочет выселить из квартиры за огромный долг по ипотеке. О резонансной истории семьи Березиных
писали региональные СМИ.
Челябинские единороссы погасят долг по ипотеке за детей,
которых банк хочет выселить из квартиры за огромный долг по ипотеке. О резонансной истории семьи Березиных
писали региональные СМИ.
Депутаты фракции "Единой России" в местном Заксобрании
Челябинской области погасят долг по ипотеке семьи Березиных из Красноармейского
района, унаследованный тремя детьми после смерти матери. За решение о сборе
средств проголосовали все депутаты фракции.
Средства будут аккумулироваться в Фонде поддержки
регионального сотрудничества и развития "Единой России". После сбора
необходимой суммы и перечисления ее в банк, будет подписано мировое соглашение с кредитной
организацией.
"Мы соберем необходимые средства, чтобы семья могла и
дальше жить в собственной квартире. Большая часть средств уже собрана. В
ближайшие дни обязательно навестим семью, чтобы сообщить им эту новость", – сообщил
секретарь регионального отделения "ЕР", глава фракции единороссов в Заксобрании
Владимир Мякуш.
Резонансная история многодетной семьи из поселка Дубровка стала
известна после того, как отец троих несовершеннолетних обратился за помощью к уполномоченному
по правам детей.
На троих несовершеннолетних фактически повесили долг почти в
миллион рублей. Банк, выдавший ипотеку, решил взыскать квартиру через суд и уже
выиграл дело в первой инстанции.
Несколько лет назад мать троих детей Юлия Березина, бывшая к
тому времени в разводе с их отцом, купила квартиру в ипотеку. Спустя некоторое
время женщине сократили заработную плату, а потом уволили и задолженность по
ипотечным выплатам начала расти. Женщине стали угрожать коллекторы.
Находясь в стрессовой ситуации, Юлия три года назад ушла из
жизни. Все заботы о содержании семьи легли на плечи бывшего супруга – Алексея
Березина.