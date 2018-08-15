Ужесточение американской монетарной политики может отрицательно повлиять на курс российской валюты. Курс ниже 62 рублей за доллар к новому году маловероятен, считают аналитики.

Ужесточение американской монетарной политики можетотрицательно повлиять на курс российской валюты. Курс ниже 62 рублей за долларк новому году маловероятен, считают аналитики.Публикация правительством США законопроекта по новымсанкциям в отношении России не впечатлила инвесторов. Никакой конкретики в текстедокумента читатели не нашли, а весь негатив в отношении рубля уже выплеснулсяна прошлой неделе.Отечественные экспортеры окажут существенную поддержкуроссийской валюте. Стартует налоговый период, и им придется сконвертироватьсвою выручку и направить в казну около 1,8 триллиона рублей.В то же время, нынешний рост стоимости сырья может легкосмениться падением. Высокие цены на нефть были продиктованы желанием СШАпрекратить экспорт из Ирана. Однако иранцы за счет скидок заключаютдолгосрочные контракты с азиатскими странами – а это затруднит американцамэкономическую блокаду страны. Если даже образуется некоторый дефицит на рынке,то его легко заполнят Москва и Эр-Рияд, отмечает аналитик социальной сети дляинвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.По словам эксперта, стоимость российской валюты к декабрюзависит от двух факторов – стоимости сырья и притока-оттока капиталанерезидентов. Если рост глобальной экономики все же замедлится, а потреблениетоплива снизится, нефть может подешеветь до 68 долларов за баррель. Прибавивсюда уход иностранцев из российских бумаг (таким может быть ответ на новыесанкции) курс валюты достигнет 72 рублей за доллар.При оптимистичном сценарии рубль может окрепнуть – нозначительного усиления ожидать не стоит. Ниже 62,5 рубля за доллар курс неупадет даже к новогодним праздникам, приводит слова эксперта "Российскаягазета".