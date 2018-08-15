Исполнители Влад Соколовский и Рита Дакота начали раздел имущества. Артисты мечтают расстаться с миром.

Исполнители Влад Соколовский и Рита Дакота начали раздел имущества.Артисты мечтают расстаться с миром.Как компетентно сообщат адвокат Риты – Екатерина Гордон, вокалисткахочет разделить все пополам и по-честному. "Мы сейчас ведем переговоры с тойстороной, у нас три соглашения, которые мы должны подписать: на имущество, наалименты и порядок общения с ребенком с определением места жительства", -рассказала юрист.По словам Гордон, стороны имеют четкую позицию по поводу алиментови порядка общения с ребенком, поэтому здесь проблем быть не должно. Однакоспоры могут возникнуть по поводу двух квартир в ЖК "Савеловский Сити", которые объединеныв одну. "И вот нужно понять, готов ли Влад в прямом смысле с этой территориисъехать. Рита готова компенсировать это другими объектами и компенсироватьденьгами, на которые он сможет купить себе жилье", – сообщила Екатерина.Юрист отмечает, что в четверг, 15 августа, должно бытьподписано мировое соглашение. Стороны обговорят все условия и будет четко яснапозиция Влада по поводу недвижимости. "На данном этапе они готовы идти на нашиусловия – по словам представителя Соколовского, они не видят в этом никакихпроблем", – поведала адвокат.Гордон добавила, что, в случае если развод будет мирный исторона Соколовского не будет чинить никаких препятствий, Дакота отдаст пока еще мужу видеоблогна youtube, где они рассказывали их lovestory. Адвокат отмечает, что этотаккаунт приносил чете немало денег. Сообщает сайт "Комсомольская правда".Напомним, 11 августа в СМИ появилась информация орасставании звездной пары. Позже эти данные подтвердила сама Рита Дакота. Насвоей странице в Instagram она подтвердила развод. "Я ушла от мужа сразуже, как узнала о его двойной жизни. Оказалось, что Влад изменял мне на протяжениивсех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял,когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть домомента, когда я узнала об этом", – поделилась своей болью с подписчикамипевица.