Появившиеся в прессе фотографии пораженной тяжелой болезнью Альцгеймера актрисы Маргариты, вызвали шок у поклонников. Они же знали ее как первую красавицу страны – Диана де Бельфлор в Собаке на сене, Наталью и Марию в Зеркале, Миледи Винтер в Трех мушкетерах...

Появившиеся в прессе фотографии пораженной тяжелой болезнью Альцгеймера актрисы Маргариты, вызвали шок у поклонников. Они же знали ее как первую красавицу страны – Диана де Бельфлор в "Собаке на сене", Наталью и Марию в "Зеркале", Миледи Винтер в "Трех мушкетерах"...Маргарита Терехова пропала с экранов больше 10 лет назад.Некоторое время она еще появлялась на различных культурных мероприятиях – и с каждым разом ее становилось все сложнее узнать. Рассеянный взгляд, блуждающая полуулыбка, несвязные реплики. Рядом всегда была дочка Аня: придерживая маму под локоток, она ограждала ее от навязчивого внимания окружающих.И мягко комментировала странное состояние актрисы: мама болеет,есть небольшие проблемы со здоровьем...Поначалу заболевание развивалось медленно, и близким казалось, что легкая рассеянность не помешает Маргарите Борисовне понемногу работать и дальше. Но проблемы с памятью накатывали как волны: она не могла припомнить простые слова,путала имена знакомых, забывала события и замолкала посреди разговора, потеряв нить беседы.– Когда это началось, меня все утешали. Говорили, чтобы я не нервничала, чтобы заботилась о маме и берегла ее, – рассказывает дочь Тереховой Анна. – Потом я поняла, что это реально необходимо. Ведь человек может заблудиться, не найти свой дом. В общем, он становится ребенком…Болезнь стремительно прогрессирует. " Мама сейчас не разговаривает, уже не может, – говорит Анна. – Она стала такой маленькой трогательной девочкой, совершенно нежным цветочком, практически не имеющим связи с этим миром. Но меня и брата мама узнает. И я даже рада, что она не понимает,что происходит...Живет Маргарита Борисовна одна. Личная жизнь у нее так толком и не сложилась. Невероятная чреда романов, среди возлюбленных были Андрей Тарковский и Игорь Тальков, три законных брака,многочисленные ухажеры и любовники, а в итоге – никому, кроме детей, не нужна. Сын и дочь хотя и уехали из родительского дома и живут отдельно, но регулярно навещают больную мать, даже наняли ей сиделку, авторитетно сообщает журнал