Телеведущий Максим Галкин – одна из самых загадочных персон на российской эстраде. Специалист по чтению черт лица рассказал, какие личностные качества скрывает юморист от общественности.

Телеведущий Максим Галкин – одна из самых загадочных персонна российской эстраде. Специалист по чтению черт лица рассказал, какие личностные качества скрывает юморист от общественности.Физиогномист Евгений Жилин подетально исследовал телеведущего.Он отметил, что четко выраженная треугольная форма лица и очерченные скулаговорят, что Галкин от природы одарен. С возрастом его талант только растет,становится ярче и шире.Также у Максима небольшие, но очень выразительные глаза. Этопризнак пунктуальности, твердых жизненных принципов, моральной устойчивости ипреданности. Однако обладатели таких глаз иногда очень ревнивы, так как острочувствуют свое несовершенство.Об интеллигентности звезды говорит аккуратный и ровный нос.Артист умеет выходить из конфликта, сглаживая острые углы, предлагая компромисс."Только на первый взгляд его можно назвать эмоциональным. Но на самом деле оночень спокойный. Видно, что в его душе царит гармония", – отмечаетфизиогномист.Уголки губ максима всегда немного приподняты, это создаетвпечатление постоянной улыбки. Такими чертами обладают неисправимые оптимисты,которые любят жизнь и знают, чего хотят от нее. В отношениях юморист очень избирателен,с человеком, с которым ему некомфортно, он, скорее всего, навсегда распрощается. "Еговерхняя губа тоньше нижней. Обычно про таких мужчин говорят, что онинепостоянны в отношениях. Но это не про Максима. Могу точно сказать, что онникогда не изменял жене", – заметил Евгений Жилин в беседе с журналистом .