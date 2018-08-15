Крупные транспортные компании оказались под пристальным вниманием налоговых органов. Все из-за распространения серых схем грузоперевозок. Действия недобросовестных игроков рынка привели к тому, что за последние три года бюджет недополучил более 400 миллиардов рублей.

Крупные транспортные компании оказались под пристальнымвниманием налоговых органов. Все из-за распространения "серых" схемгрузоперевозок. Действия недобросовестных игроков рынка привели к тому, что за последние три года бюджет недополучил более400 миллиардов рублей.Неплательщики с "однодневками"В последнее время под прицелом налоговиков оказались несколько известных перевозчиков. Так, в прошлом году компетентные органы заинтересовались крупнейшим транспортно-логистическим оператором нашей страны – компанией "Деловые линии" с собственным автопарком в четыре тысячи единиц. Претензии со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС) вынудили организацию погасить долги перед бюджетом и полностью "обелиться".В прошлом месяце налоговики заинтересовались одной из крупных транспортно-экспедиционных компанийТатарстана, которая работает на рынке уже девять лет и владеет более чемтысячей автопоездов. Речь идет о компании "ЛидерТранс". Как пишетиздание , сумма недооплаченных налогов может насчитыватьпорядка миллиарда рублей. Делом Следственное отделение погороду Набережные Челны.Увы, но налоговая недобросовестность – нередкий спутникнынешнего рынка грузовых перевозок. Согласно данным"Спарк-Интерфакс", в нашей стране действуют порядка 20 тысячкомпаний-автоперевозчиков с выручкой более миллиона рублей.Абсолютное большинство таких организаций – микропредприятия,их годовой оборот довольно скромный – не более 120 миллионов рублей. Лишь 8,2%перевозчиков располагает автопарком в более чем 240 единиц, однако и этоколичество не может покрыть потребности клиентов. Действительно крупныеавтопарки – тысяча и больше единиц – в России есть лишь у несколькихкомпаний.Используемые компаниями транспортно-логистической отраслисхемы не сильно отличаются от других отраслей.В основном это занижение базыналога на прибыль, неправомерное возмещение НДС за счет деления бизнеса,сокрытие дохода за счет оплаты в наличных, уход от единого социального налога(ЕСН), а также использование компаний-однодневок.В качестве примера использования компаний-однодневок изданиеприводит ситуацию с тем же "ЛидерТранс". В ходе налоговымиорганами были выявлены фирмы-однодневки, работающие с этой организацией.Следователи выяснили, что "ЛидерТранс" заключал договоры на оказаниеуслуг с такими фирмами, в конце каждого отчетного периода. Однако реальнуюдеятельность такие организации не вели, тем самым занижая базу налога наприбыль.По итогам позапрошлого года, издание, чистая прибыль"ЛидерТранс" составляли 3,5 миллиона рублей, и это при том, что общийоборот компании находился на принципиально ином уровне – 1,4 миллиарда.Получается, что выручка компании – лишь 0,25% от всего оборота. Подобные схемыиспользуются также для ухода от оплаты налога на добавленную стоимость. А этоуже позволяет компаниям продвигать свой товар на рынке в более привлекательнойценовой категории."Серые" зарплатыПрактикуется в отрасли и такая практика ухода от налоговыхвыплат, как "серые" зарплаты. В своей публикации "Лента.ру"ссылается на одно из региональных СМИ, которое писало о ситуации в компании"Глобал Логистик Транспорт". Организацию поймали на таких схемах, в итоге посленалоговых проверок операции по счетам компании были приостановлены.Попадались на таких схемах и организации Челябинскойобласти. Так, в этом году местная прокуратура погашения долга позарплате в размере порядка миллиона рублей перед работниками РАТЭК.Заинтересовались правоохранительные органы и в компании ПЭК. Вчастности, в Росинфомониторинге уже подтверждали жалобы со стороны сотрудников наначисление заработной платы.Издание утверждает, что при годовом обороте более 13миллиардов рублей ПЭК относит на себестоимость услуг порядка 11,5 миллиардарублей. Эксперты уверены: это слишком большая себестоимость услуг.Потенциальная недоплата в бюджет может только за 2016 годполмиллиарда рублей, а всего за последние шесть лет – порядка 2,3 миллиарда.Распространена в отрасли и схема деления бизнеса, нацеленнаяна изменение статуса компании как крупного налогоплательщика. Недобросовестныеигроки рынка используют ее, стремясь уйти от налога на прибыль, снизить степеньвнимания к себе со стороны правоохранительных органов. В итоге немалая частькрупных участников рынка выстраивает очень запутанные схемы управления,состоящие из цепочки организаций.Конец вольницыЕсли раньше выявление "серых" схем было деломкрайне непростым, то теперь, благодаря всеобщей автоматизации и использованиюbig data ("больших данных") этот процесс значительно упростился. Налоговикамбольше не нужно тратить время на кропотливую работу и глубокий анализ,недобросовестные участники рынка вычисляются быстро.Так, программа АСК НДС автоматически находит несоответствиеданных в цепочках поставок. Не так давно начала действовать уже третья,усовершенствованная модификация программы. Она обладает расширеннымивозможностями, позволяющими отслеживать цепочку из более чем десятиорганизаций.Периодически проводятся и выездные проверки. Отборкандидатов на них ведет автоматизированная система "ППА-Отбор". В интервью представители Федеральной налоговой службыпояснили, что программа анализирует большое количество информации из разныхисточников, присваивает риск-баллы по 12 критериям. Соответственно, чем большенакопилось "штрафных баллов", тем вероятнее визит к налогоплательщику контролирующих органов.Более того, проверять организации скоро смогут проверять исами клиенты. В июне этого года был запущен сервис "Прозрачныйбизнес", благодаря которому можно получить информацию о численностиработников компании, применяемых режимах налогообложения, участии вконсолидированных группах налогообложения. Также сервис предоставляет данные одоходах организаций, сумме уплаченных налогов, сборов, страховых взносов,информацию о налоговых правонарушениях.Результаты внедрения новых практик по выявлениюнедобросовестных участников рынка уже заметны. Так, в 2011 году, фирм,подходящих по своему описанию под "однодневки", было 1,8 миллиона -это 40% от общего количества зарегистрированных юридических лиц. В 2017 году,по данным ФНС, таких компаний осталось не более 300 тысяч – 7,3% от всегоколичества юрлиц.В Минфине между тем подчеркивают, что за это времяпоступления НДС в консолидированный бюджет возросли до 5,1 триллиона рублей, тоесть более чем в два раза.Наведение порядкаТаким образом, "необелившиеся" участники рынка несмогут избежать ответственности за свои манипуляции. По словам главыФедеральной налоговой службы Михаила Мишустина, в ближайшее время транзакциикак физических лиц, так и компаний станут известны администрациям налоговыхюрисдикций. "Сегодня невозможно бесследно спрятать капиталы в какой-тоюрисдикции, всего лет пять назад это было достаточно просто сделать, но этовремя закончилось на наших глазах", – отметил он.Мишустин подчеркнул, что уже в этом году начинаетсяавтоматический обмен налоговой информацией. "Это новая формавзаимодействия налоговых органов стран мира, когда информация установленногоформата будет передаваться не по запросу, как это делалось ранее, а вавтоматическом режиме. Это чисто автоматический обмен, и в зону видимостипопадут абсолютно все налогоплательщики", – сказал главный налоговик страны винтервью изданию . Всю необходимую нормативную базу длятакого обмена наша страна уже утвердила и в начале июня этого годаприсоединилась к единой системе передачи данных ОЭСР.Таким образом, можно констатировать начало масштабного"обеления" отрасли, немалая часть которой по-прежнему находится в"серой" зоне. И если проблемы, описанные выше, станут известныналоговым органам, то общаться недобросовестным участникам рынка придется ужесо следственными органами.