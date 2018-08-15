Продолжают пропадать. В области в период грибного сезона теряются в лесах десятки людей. Найти живыми удается далеко не всех. Спасатели предупреждают, что уходить на сбор урожая в лес нужно подготовленными и в компании. Но владимирцы по-прежнему игнорируют советы тревожного ведомства. Как ищут грибников во владимирских лесах? Расскажем далее.

Продолжают пропадать. В области в период грибного сезона теряются в лесах десятки людей. Найти живыми удается далеко не всех. Спасатели предупреждают, что уходить на сбор урожая в лес нужно подготовленными и в компании. Но владимирцы по-прежнему игнорируют советы тревожного ведомства. Как ищут грибников во владимирских лесах? Расскажем далее.20 человек в нашем регионе остаются пропавшими без вести. Эта печальная статистика от добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". В этом году к добровольцам области обратились с заявками на поиск почти двухсот человек. Половина из них потерялись, пока собирали в лесу грибы и ягоды. Последний такой случай произошел в Гусь-Хрустальном районе. 12 августа 76-летняя женщина ушла в лес и до сих пор не вернулась. Сейчас общими силами пенсионерку ищут сотрудники МЧС и добровольцы Владимирской и Рязанской областей. Спасатели и поисковики напоминают, что ходить в лес необходимо подготовленными. Элементарный набор любого грибника: яркая одежда, заряженный телефон, компас, спички, вода и запас еды.Ирина Мальченко, куратор областного добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт": "На самом деле, причин гибели людей в природной среде, основных причин, всего 2. Это обезвоживание и переохлаждение. По нашим данным, по всей России каждый 5 либо находится погибшим, либо не находится никогда в природной среде. Для того чтобы изменить эту печальную статистику, прежде всего, наверно, надо изменить свое отношение к походам в лес. И, действительно, к ним хотя бы минимально подготавливаться".Случаев, когда "потеряшки" уходят в лес неподготовленными, все меньше. Благодаря постоянным напоминаниям, у 70% грибников, которых искали в этом году, был с собой заряженный мобильный телефон. Благодаря этому, обнаружить их было намного легче. Чтобы найти одного заблудившегося грибника, зачастую, кроме полиции, спасателей и добровольцев, приходится поднимать по тревоге даже авиацию.Павел Литов, врио зам.начальника ГУ МЧС России по Владимирской области: "На тех же вертолетах, у них устанавливается оборудование усиления сигнала сотовой связи. Мы все прекрасно понимаем, что человек, который уходит далеко в лес от вышки, - сигнал пропадает. То есть пролетает этот вертолет, он дает возможность потерявшемуся человеку выйти на связь и скоординировать поисковую группу, где он находится, дать какие-то координаты, как он шел".За этот год в лесах области потерялось 83 человека. Ситуация с поиском людей стоит настолько остро, что в регионе открыли ресурсный центр по обучению добровольцев поиску пропавших. Но волонтеры работают только в том случае, если родственники заявили в полицию или МЧС об исчезновении человека. Для каждой такой ситуации в ведомствах создают общий штаб, где вместе координируют работу по поиску.Ирина Мальченко, куратор областного добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт": "Результатом поиска для нас, для нашего отряда, является, в случае, если человек найден живым, - это когда его увидели родственники непосредственно. Не поговорили по телефону, не узнали от кого-то, что человека нашли, а именно непосредственно встретились. Либо этот человек находится в любом территориальном отделении полиции и пишет объяснение по факту собственного исчезновения и просит прекратить его розыск".