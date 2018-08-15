Москитная сетка снова подвела. В области произошел новый случай выпадения детей из окна. Информацию по инциденту пока уточняет следственный комитет. Но уже сейчас известно, что на этот раз пострадали сразу двое малышей из одной семьи.

Москитная сетка снова подвела. В области произошел новый случай выпадения детей из окна. Информацию по инциденту пока уточняет следственный комитет. Но уже сейчас известно, что на этот раз пострадали сразу двое малышей из одной семьи. Происшествие случилось в Петушинском районе. Одному из детей, по нашей информации, два года, второму - три. Оба ребенка живы, но находятся в тяжелом состоянии. Напомним, в этом году из окон выпало уже 12 малышей. Трое из них погибли. Статистика печальных случаев растет год от года, для сравнения - в 2015 году случаев выпадения из окон было всего 4, при этом погиб 1 ребёнок.